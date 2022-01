Mauro Icardi è furioso, licenziato il bodyguard di Wanda: «Ha dichiarato di amarla»

Mauro Icardi non ha apprezzato le dichiarazioni del bodyguard di Wanda Nara e lo ha licenziato. È tutto vero. Augustin Longuiera, guardia del corpo di Wanda, ha confermato i rumors che da qualche giorno stanno tenendo banco in Argentina. Dopo il Wandagate, il famoso scandalo che ha il bomber del Paris Saint Germain passare una notte bollente con Eugenia La China Suarez, adesso è Icardi ad essere geloso della moglie.

Da qualche giorno il programma argentino «Intruders» ha ripostato dei pettegolezzi sul fatto che Icardi abbia licenziato la guardia del corpo di sua moglie. E, adesso, l'ex militare ha confermato tutto. A Maurito non sono piaciute affatto le confidenze che Augustin si è preso con sua moglie e lo ha licenziato.

Il bodyguard, durante un ask con i follower su Instagram, ha ammesso di amare Wanda e di stimarla molto. Languiera non si è risparmiato nemmeno di fronte alle domande più spinte. I follower hanno indagato anche negli aspetti più bollenti e Icardi si è infuriato.

«Ti piacerebbe entrare in Wanda?» e Augustin ha replicato: «Chi non vorrebbe?». Ma non solo. «Cosa provi per Wanda?», il bodyguard ha risposto: «Molto amore». «Inizeresti una relazione con una donna sposata?» e lui in modo secco e convinto:«Sì».

Affermazioni che non sono sfuggite a Mauro Icardi e che lo hanno infastidito molto. E per questo l'ex Inter ha deciso di allontanare definitivamente l'ex militare da Wanda Nara.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Gennaio 2022, 16:46

