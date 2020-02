Coronavirus, niente più rinvii in Serie A: gare a porte chiuse nelle regioni a rischio

Il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha già proposto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo schema di dpcm che prevede la possibilità di svolgere partite a porte chiuse nelle aree a rischio contagio da coronavirus. La decisione, spiegano fonti ministeriali, è già stata presa ieri sera e lo schema è pressoché ultimato.

L'emergenzaha visto ieri quattro partite rinviate in Serie A, nelle regioni interessate dai contagi: ma il calcio italiano come affronterà le prossime partite? Molto probabilmente non con nuovi rinvii, ma giocando a porte chiuse. Il presidente della Lega calcio di Serie Aha infatti inviato una lettera al Governo sull'argomento.Nella lettera, inviata attraverso il ministro dello sport, Spadafora, quello dell'Interno, Lamorgese, e quello della Salute, Speranza, si chiede che nei territori considerati a rischio coronavirus le gare di calcio non vengano sospese, ma siano, apprende l'ANSA. Si tratta di un atto formale, che la Lega delle società motiva nella lettera con il «calendario già saturo di impegni» e la necessità che le competizioni si concludano «entro il 24 maggio stante l'avvio dei prossimi Europei di calcio».