Coronavirus, parla Dybala: «Ora sto un po' meglio, ma due giorni fa ho avuto sintomi forti»

Armani converte gli stabilimenti per il coronavirus: produrrà camici monouso

L'attaccante della Juventusè stato il terzo giocatore bianconero a venire contagiato dal: non ha avuto bisogno del ricovero ed è rimasto in isolamento a casa, ma la sua esperienza non è stata facile, come ha raccontato in un'intervista a Jtv, canale ufficiale del club. «Ora sto molto meglio, ma ho avuto, ha rivelato Dybala.