Cori choc, i tifosi dello Spezia contro Maradona e Napoli: «Sai perché mi batte il corazon? È morto»

Il Napoli continua la sua cavalcata trionfale verso un possibile e storico scudetto. In attesa di scoprire il risultato del derby di Milano che potrebbe mettere fuori dai giochi una tra Milan e Inter, i ragazzi di Luciano Spalletti vincono contro lo Spezia 3 a 0. Ma, se in campo la sportività e lo spettacolo non sono mancati, la cronaca si sposta sugli spalti dello stadio Alberto Picco, dove sono andati in scena dei cori choc.

I cori scatenano la polemica

Nei 15 minuti di intervallo, dalla curva Ferrovia, cuore del tifo spezino, sono partiti dei cori a dir poco vergognosi nei confronti di Diego Armando Maradona. I tifosi degli aquilotti hanno pensato bene di parafrasare il noto coro dei tifosi del Napoli: «Sai perché mi batte il corazon? Ho visto Maradona», sostituendolo il verbo finale con «è morto». Un vero e proprio insulto a una leggenda del calcio e, soprattutto, a una persona che non c'è più. Ma non finisce qui. Perché nel mirino degli ultras sono finiti anche Luciano Spalletti, ex della gara che ha vestito la maglia dello Spezia dal 1986 al 1990, oltre che i napoletani, inneggiando all'eruzione del Vesuvio.

La risposta dei tifosi napoletani

Ai cori di cattivo gusto, i tifosi del Napoli hanno cercato di rispondere con ironia: «Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta». La rivalità tra le due tifoserie è nota e lo scorso maggio la partita tra bianconeri e azzurri venne anche sospesa per diversi minuti dopo gli scontri sugli spalti. E questa volta, invece della violenza, è stato deciso di infangare la memoria di una persona che non può nemmeno più difendersi, oltre ad essere stato un simbolo del calcio e non solo per Napoli.

«Bisogna smettere»

A fine partita anche l'allenatore del Napoli ha voluto commentare quanto accaduto sugli spalti. Spalletti, in conferenza stampa, ha dichiarato: «Cori contro la morte di Maradona? Non voglio riferirmi a un caso specifico. In generale bisogna smettere di fare i cori contro, ma si deve fare il tifo per la propria squadra. Non si perde tempo ad andare a offendere le altre città. È un modo di fare sbagliato del calcio italiano».

