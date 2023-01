Atalanta oscurata dalla tv francese: stop alle dirette dei match, tutta colpa dello sponsor...

In casa Atalanta scoppia un caso. L'emittente francese BeINSports, che detiene i diritti televisivi della Serie A, ha deciso di oscurare tutte le dirette contenenti le partite della Dea. In Francia, dunque, non sarà più possibile guardare i giocatori di Gian Piero Gasperini. Il motivo? Tutta colpa dello sponsor che appare sulle maglie di Hojlund e compagni.

Il motivo

Secondo la Direzione generale per la concorrenza, il consumo e la repressione delle frodi francese (DGCCRF), lo sponsor di maglia Plus 500 offre servizi relativi a contratti finanziari rischiosi. L'azienda offrirebbe servizi di investimento relativi a contratti finanziari rischiosi e, per questo motivo, le partite dell'Atalanta non verranno più trasmesse.

🚨 OFFICIEL ! @beinsports_FR ne diffusera plus les matches de l’Atalanta Bergame. ❌



En cause, le sponsor du club dont l’apparition à l’antenne représente « une publicité interdite de produits financiers risqués » en France. pic.twitter.com/oDQJ7aDaGa — Actu Foot (@ActuFoot_) January 20, 2023

La nota ufficiale di BeINsport

«Queste pubblicità sono vietate dal codice del consumo, dobbiamo ad oggi rinunciare a trasmettere le partite dell’Atalanta Bergamo a seguito di una decisione della DGCCCRF, secondo cui qualsiasi trasmissione che faccia apparire uno degli sponsor di questa squadra costituirebbe una pubblicità vietata di prodotti finanziari rischiosi. BeIN Sports si sta mobilitando affinché i suoi abbonati possano recuperare rapidamente le partite dell’Atalanta».

