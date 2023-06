Coppa dei Canottieri, tutto pronto per la 59ª edizione

ROMA - E' tutto pronto per la 59ma edizione della Coppa Canottieri che si svolgerà al Circolo Canottieri Lazio dal 19 giugno al 19 luglio e che qui verrà presentata venerdì 16 giugno alle 12. A questa edizione del trofeo di calcetto più antico di Roma prenderanno parte 9 storiche società della Capitale (CC Lazio, CC Roma, RCC Tevere Remo, CC Aniene, Corte dei Conti, TC Parioli, CT Eur, Sporting Eur, Villa Flaminia) che come da tradizione si contenderanno l'ambito trofeo “Babbo Valiani” assegnato al Circolo che totalizza il miglior risultato complessivo sommando i punti delle diverse categorie. Come da tradizione il trofeo all'inizio di ogni edizione viene restituito alla casa madre, il C.C. Lazio, per essere riassegnato nuovamente e custodito per un anno dal circolo vincitore. Avendo il CC Lazio vinto per 3 volte consecutive il titolo, quest’anno lo potrà trattenere e ne verrà rimesso in palio uno nuovo.

Come di consueto oltre al calcio a 5 ci saranno altre discipline Padel in testa con la Coppa dei Canottieri riservata alla sola classe Over 35, conquistata nel 2022 dalla Corte dei Conti. Spazio anche sia al teqball, una disciplina sportiva che combina elementi di calcio e ping pong che al tennis che per il secondo anno affiancherà calcetto, teqball e Padel. Gli 8 circoli storici della capitale si contenderanno la vittoria finale incrociando le racchette attraverso sfide di doppio con la prima edizione è stata vinta Canottieri Lazio. Soddisfatto il presidente del Canottieri Lazio Raffaele Condemi: «Siamo alla 59a edizione ad un passo dalla sessantesima che già stiamo organizzando per quello che è considerato il torneo più antico d'Europa nel posto dov'è nato il calcetto- Quest'anno ancora una volta tutti i circoli storici di Roma hanno rinnovato la loro adesione per una manifestazione che ancora oggi non ha rivali. Per noi è un grande orgoglio portare avanti questa tradizione che si rinnova nelle quattro discipline dagli over 60 agli Assoluti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Giugno 2023, 19:21

