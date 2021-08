Choc per Ballack, morto il figlio Emilio: aveva 18 anni. Fatale un incidente in quad

Choc per l'ex calciatore Michael Ballack, centrocampista di Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Chelsea e della nazionale tedesca. Il figlio di appena 18 anni, Emilio, è morto la scorsa notte a causa di un incidente con il quad a Troia, a sud di Lisbona, nei pressi della tenuta che il papà ha comprato in Portogallo. Emilio è uno dei tre figli nati dal matrimonio di Ballack con Simone Lambe: gli altri sono Louis, di 19 anni, e Jordi di 16.

A dare la notizia è la testata portoghese TVI24, ripresa rapidamente dai media di tutto il mondo. Dopo l’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo di Emilio dal quad ma per lui non c’è stato purtroppo nulla da fare: non sono stati resi noti altri dettagli riguardo l’incidente che gli è stato fatale. Michael e il figlio erano molto legati: sono diverse le foto sul profilo Instagram dell'ex calciatore che lo ritraggono insieme ai figli, tra cui lo stesso Emilio.

La notizia ha sconvolto il mondo del calcio: il Chelsea in un tweet ha espresso la propria vicinanza all'ex giocatore. «Tutti gli associati al Chelsea Football Club sono scioccati e rattristati nell'apprendere della morte di Emilio Ballack all'età terribilmente giovane di 18 anni - si legge nella nota - Tutti i nostri pensieri sono con suo padre Michael e la sua famiglia in questo triste momento».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Agosto 2021, 16:17

