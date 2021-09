Champions League, Villarreal-Atalanta diretta LIVE (alle 21): formazioni ufficiali, Malinovskyi e Pessina dietro Zapata, ecco la scelta di Gasperini

All'Estadio de la Ceramica, l'ex Madrigal, alle ore 21, due squadre non in ottima forma, specie dopo il campionato scorso in cui hanno fatto scintille, si affrontano per il debutto in Champions League. Tra Villarreal e Atalanta, insomma, tutto potrebbe succedere, mischiando ulteriormente le carte di quello che sarà il cammino fino a fine stagione. La squadra spagnola arriva da tre pareggi su tre in Liga e ha perso la Supercoppa europea contro il Chelsea ai rigori, quelli che l'avevano portata al trionfo in Europa League contro gli altri inglesi del Manchester United. Gli uomini di Gian Piero Gasperini, dal canto loro, sono riusciti a vincere solo la prima gara contro il Torino nella nostra Serie A e cercano un riscatto nella coppa dalle grandi orecchie.

Villarreal-Atalanta, le formazioni ufficiali

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Capoue, Trigueros, Parejo; Gerard Moreno, Dia, Pino. All. Emery

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

Dove vederla in tv e in diretta streaming

La sfida tra Villarreal e Atalanta delle 21 verrà trasmessa in diretta da Sky. Canali di riferimento sui quali sarà possibile vedere la partita, Sky Sport (numero 253 del satellite; 484 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (204 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la diretta del match anche in streaming attraverso il servizio SkyGo, utilizzabile su dispositivi come pc o notebook (in questo caso sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma), o attraverso smartphone e tablet scaricando l'apposita app.

Un'alternativa è rappresentata da Now, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre agli utenti che acquistano il pacchetto Sport, la possibilità di assistere alle sfide di Champions League. La terza soluzione è rappresentata dalla novità Mediaset Infinity che trasmetterà in diretta streaming tutte le partite di Champions League acquisite e trasmesse da Sky.

