Celtic-Lazio 1-2, le pagelle: Pedro da sogno. Vecino provvidenziale, Anderson spento

di Enrico Sarzanini

Un Celtic che a tratti domani il match viene superato dalla Lazio ospite a Glasgow per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, 1-2 il risultato finale.

LE PAGELLE LAZIO

PROVEDEL 6,5

Quando serve c'è e la parata su Hatate al quarto d'ora della ripresa ne è la conferma: un tuffo che tiene in vita la Lazio.

LAZZARI 5,5

Il copione è sempre lo stesso: preferisce occuparsi più della fase difensiva che offendere, le poche sortite in avanti non se ne parla. Nel finale erroraccio ma ci pensa Romagnoli. (37' st Marusic 6,5: un altro pianeta).

PATRIC 6,5

Parte benissimo anche se sul gol del Celtic pasticcia con Romagnoli ma è l'unica incertezza di una gara sempre sul pezzo.

ROMAGNOLI 6,5

Si fa sorprendere dal micidiale uno-due sul vantaggio del Celtic ma rimedia prima sull'azione del gol spizzando per Vecino e nella ripresa con una scivolata che evita il raddoppio.

HYSAJ 6

Fin dall'inizio fa capire di essere in serata: concede davvero poco agli attaccanti avversari bravo a sbrogliare un paio di situazioni al limite.

KAMADA 5,5

Sul finire del primo tempo imbeccato in area da Vecino invece di tirare inspiegabilmente serve al centro per nessuno.

VECINO 7

Ancora una volta l'uomo della provvidenza, è lui a riacciuffare prima della mezz'ora il Celtic, poi si piazza in regia a distribuire palloni.

LUIS ALBERTO 6

Costretto agli straordinari dal momento delicato non si tira indietro. Non sempre riesce a fare la scelta giiusta ma tutti i palloni passano dai suoi piedi.(22' st Guendouzi 6,5: suo il cross decisivo per il gol vittoria di Pedro).

ANDERSON 5

Clamorosa la palla gol che si divora in avvio di quando a tu per tu con l'estremo del Celtic invece di calciare cerca l'ennesimo dribbling per poi liberare un tiraccio che si perde sul fondo. (22' st Isaksen 5,5: tanta voglia ma poca sostanza).

IMMOBILE 6

Lotta come un leone solo contro tutti e spesso si va a cercare il pallone. Regala ad Anderson la palla del possibile vantaggio che il brasiliano si è divorato. (25' dt Castellanos 6: si vede che ha una voglia matta di segnare).

ZACCAGNI 6

Un paio di volte riesce a sgusciare via ai difensori avversari che lo guardano a vista senza mai dargli respiro. (37' st Pedro 7: la risolve lui nel recupero).

SARRI 6,5

Come già accaduto dopo un buon primo tempo la Lazio sembra perdere i suoi poteri nella ripresa, ma ci pensa Perdro a regalare i tre preziosi punti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 23:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA