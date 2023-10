Borussia Dortmund-Milan 0-0, le pagelle: Giroud non vede la porta, Leao sgomma ma sbaglia. Pioli neutralizza Reijnders

di Luca Uccello

MAIGNAN 6,5 Riesce a chiudere la sua porta a chiave

CALABRIA 5 Sempre in crisi quando il Borussia decide di puntarlo. Non sta bene? Pioli avrebbe fatto meglio a toglierlo… (69’ Florenzi 6: pensa solo a difendere lo zero a zero)

THIAW 6 Prende le misure dell’abito di Fullkrug e lo limita al massimo

TOMORI 6,5 Fikayo sempre essere tornato quello dello scudetto. Attento, concentrato e sempre in anticipo

THEO HERNANDEZ 6,5 Si trova a memoria con Rafa. Quando partono insieme arrivano sempre fino in fondo. Insieme sono una coppia perfetta. Da solo però sfiora la rete di testa…

MUSAH 6 Le notti di Champions League non sono ancora per lui. Almeno dall’inizio. Forse sarebbe stato meglio entrare a gara in corso…

REIJNDERS 6 Neutralizzato da Stefano Pioli, dalla scelta di farlo giocare nel ruolo da regista che non è il suo. E si vede chiaramente. Non crea e non si rende nemmeno pericoloso. Lo diventa solo nella ripresa

POBEGA 5 Sbaglia una rete facilissima. Non per lui, ovviamente (58’ Adli 5: Yacine spedisce Tijjani nella sua zolla preferita.

PULISIC 5 Il suo ritorno al passato è disturbato da Kobel. Meglio pensare al futuro (69’ Chukwueze 6,5: grande stop&go da difensore su Emre-Can e là davanti è pericolosissimo non una ma ben due volte. Meritava una maglia da titolare)

GIROUD 5 Non vede mai la porta. E quando la vede sbaglia da due passi! (69’ Okafor 5: non arriva un solo pallone giocabile. Ma lui non fa niente per farselo consegnare tra i piedi…)

RAFAEL LEAO 6 Due-tre sgommate sulla fascia soprattutto nel primo tempo. Ma l’ultimo passaggio alla fine è sempre sbagliato.

PIOLI 6 Non vince ancora in Europa. E questo pesa nella classifica del suo girone. Per sua fortuna Tonali gli dà una grande mano. La sfida del petrolio la perde il Psg. Oggi però il Milan sarebbe fuori dai quarti. Quindi sveglia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 23:12

