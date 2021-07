Serie A 2021/22, sorteggio calendari in diretta. Subito un big match alla prima giornata

Archiviati gli Europei con il trionfo della Nazionale azzurra, è il momento di tornare a rituffarsi nella Serie A di calcio. A breve sarà presentato il calendario della Serie A TIM 2021/22, le cui giornate saranno svelate in diretta su Dazn e sugli account social ufficiali e sul canale YouTube della Lega Serie A. Su Leggo.it a questa pagina potrete seguire la diretta dei calendari per sapere l'ordine delle partite della vostra squadra del cuore.

Criteri e vincoli per le partite

La novità principale sta nelle gare del girone di ritorno in ordine diverso, sia come sequenza, sia come composizione all'interno di una giornata, rispetto all'andata. Tra i criteri, non potranno essere programmati i derby nella prima e nell'ultima giornata, con le stracittadine che dovranno svolgersi in giornate differenti.

I vincoli riguardano, tra gli altri, il divieto dei big match (tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano) nei turni infrasettimanali, oltre al divieto di ripetere incontri già disputati alla prima e all'ultima giornata negli ultimi campionati e quello per le sfide tra le squadre che partecipano alle coppe dopo un turno europeo. Infine, sarà necessaria alternanza tra Empoli-Fiorentina e Napoli-Salernitana per le gare in casa, mentre invece Inter, Milan e Juventus dovranno disputare fuori casa la 7/a giornata di andata per concomitanza con le semifinali della UEFA Nations League.

LA PRIMA GIORNATA DI ANDATA

Bologna-Salernitana

Cagliari-Spezia

Empoli-Lazio

Verona-Sassuolo

Inter-Genoa

Napoli-Venezia

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Juventus

LA PRIMA GIORNATA DI RITORNO

Atalanta-Torino

Bologna-Inter

Fiorentina-Udinese

Juventus-Napoli

Lazio-Empoli

Milan-Roma

Salernitana-Venezia

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Genoa

Spezia-Verona

