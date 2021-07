Serie A, Champions, Europa League e non solo: come fare per vedere tutto? LA GUIDA COMPLETA

Nel giorno della presentazione dei calendari della Serie A TIM 2021/22, una domanda sorge spontanea per i tifosi di tutta Italia: come poter vedere tutte le partite della propria squadra del cuore? Quest'anno tra campionato, Champions League, Europa League, Coppa Italia e Conference League districarsi tra i vari abbonamenti è più che mai un'impresa titanica, non proprio per tutte le tasche e non semplice da comprendere a pieno.

Serie A, Coppa Italia, Europa League

Partiamo dalla situazione più semplice, quella legata alla Serie A. Tutte le partite saranno visibili su Dazn, che avrà tutte le 10 partite settimanali di Serie A: 7 in totale esclusiva, mentre le altre 3 verranno trasmesse anche da Sky Calcio. Discorso diverso per Coppa Italia e Supercoppa italiana: negli ultimi anni esclusiva Rai, da quest'anno saranno trasmesse su Mediaset. Molto semplice anche la trasmissione dell'Europa League (che vedrà in campo Napoli e Lazio) e della neonata Conference League (Roma): entrambe le competizioni verranno trasmesse interamente su Sky.

La Champions League

Le cose si complicano però quando si tratta della ricca e ambitissima Champions League. Su Sky Sport andranno infatti in onda quasi tutte le partite del martedì e del mercoledì, tranne il big match del mercoledì sera, che sarà invece esclusiva di Amazon sul servizio Prime Video: un meccanismo che non riguarda solo la fase a gironi, ma anche ottavi di finale, quarti di finale e semifinali.

Anche Mediaset trasmetterà le stesse partite di Sky Sport e lo farà sulla piattaforma Mediaset Infinity, con il big match del martedì che andrà anche in chiaro su Canale 5: ma anche con abbonamento a Infinity non si potrà comunque guardare il big match del mercoledì, che come detto è esclusiva Amazon. La finalissima sarà trasmessa sia su Canale 5 che su Sky Sport.

Infine Sky cala anche l'asso di Now Tv, il servizio streaming: con il Pass Sport si può accedere ai contenuti di Sky Sport e Calcio ad un prezzo più vantaggioso rispetto al servizio satellite con il decoder Sky Q. Ma per poter avere l'accesso contemporaneo da due account, servirà avere anche il Pass Cinema+Entertainment.

IL RIEPILOGO

Ricapitolando, assodato che le partite di Coppa Italia saranno su Mediaset in chiaro, la situazione è questa: se siete tifosi di Napoli, Lazio e Roma e vi interessano le partite dei giallorossi in campionato ed Europa League (o Conference League), vi basta abbonarvi a Dazn e Sky. Se invece tifate Inter, Juve, Milan o Atalanta e volete seguire la squadra in Serie A e Champions, oltre a Dazn (indispensabile per seguire tutto il campionato) e Prime Video (per non perdere la gara del mercoledì) avete due alternative: abbonarvi a Sky oppure a Mediaset Infinity. Semplice, si fa per dire.

TUTTI I PREZZI

Dazn: 19,99 euro al mese (per un anno), poi 29,99

Prime Video: 3,99 euro al mese o 36 euro l’anno (incluso in Amazon Prime)

Sky tv + Calcio (3 partite di Serie A, Serie B, Premier, Bundesliga e Ligue 1): 14,90 euro al mese fino a ottobre, poi 19,90

Sky tv + Sport (Champions, Europa League, Conference League): 30,90 euro al mese

Sky tv + Sport + Calcio: 30,90 euro al mese fino a ottobre, poi 35,90

Mediaset Infinity: 7,99 euro al mese

Now Tv Pass Sport (Sky Sport e Calcio ma in streaming): 14,99 al mese.

Now Tv Pass Sport, Cinema, Entertainment: 29.99 al mese (con accesso contemporaneo da due account)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Luglio 2021, 20:55

