Calciomercato live, news oggi: Fiorentina su Belotti, ufficiale Angelino alla Roma. Niente Atletico per Kean, Napoli-Nehuen Perez, salta tutto

Calciomercato live, le news di oggi, martedì 30 gennaio 2024. La Fiorentina è in contatto con la Roma per Andrea Belotti, il Genoa chiude per Vitinha del Marsiglia. Ufficiale Angelino alla Roma, Moise Kean-Atletico Madrid: affare saltato. Il Napoli non riesce a chiudere per Nehuen Perez che resterà a Udine.

Fiorentina, contatti con la Roma per Belotti

La Fiorentina sta pensando ad Andrea Belotti ed è in contatto con la Roma. L'attaccante ha dato l'ok al trasferimento. La Viola punta al prestito ma l'arrivo del Gallo dipende anche dalla cessione di Nzola.

Roma, ufficiale Angelino

La Roma ha accolto Angelino che è ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso. Il comunicato ufficiale del club: «L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Angelino dal Lipsia a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2024. Esterno sinistro spagnolo, classe 1997, ha maturato diverse esperienze in giro per l'Europa tra Manchester City, Maiorca, NAC Breda, PSV Eindhoven, Lipsia, Hoffenheim e Galatasaray».

Kean-Atletico Madrid: salta tutto

Trattativa saltata tra Juventus e Atletico Madrid per il trasferimento di Moise Kean.

Napoli sfuma Nehuen Perez

Salta definitivamente il trasferimento di Nehuen Perez al Napoli. Il difensore argentino resterà a Udine e di conseguenza Ostigard resterà a disposizione di Walter Mazzarri.

Genoa, fatta per Vitinha

Il Genoa sta per accogliere Vitinha dall'Olympique Marsiglia. Il portoghese classe 2000 arriverà in Italia in serata. Intanto arriva il riscatto per Malinovskyi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Gennaio 2024, 17:56

