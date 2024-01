A Coverciano Luciano Spalletti è stato premiato con la panchina d'oro (32esima edizione) per la stagione 2022/203, la seconda in carriera dopo quella vinta nella stagione 2004/2005 con l'Udinese.

La panchina d'argento se l'è aggiudicata Fabio Grosso per la splendida cavalcata col Frosinone in Serie B. Vincenzo Vivarino miglior allenatore della Serie C col Catanzaro.