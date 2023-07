Bonucci messo fuori rosa dalla Juventus. «Scelta tecnica di Allegri. Si allenerà da solo»

di Redazione web

Tra la Juve e Bonucci è finita nel modo peggiore. Secondo quanto riferisce il sito della Gazzetta dello Sport, il capitano e difensore bianconero è stato messo fuori rosa dal club. Lunedì Bonucci si presenterà alla Continassa ma non si allenerà con la Juventus, non prenderà parte alla tournée negli Stati Uniti e non indosserà la maglia bianconera nel suo ultimo anno di contratto con la Juve. Non è un fulmine a ciel sereno ma visto che si tratta di Bonucci, il settimo nella storia bianconera per presenze (502) e ultima bandiera della mitica BBC, la notizia è dirompente.

La comunicazione ufficiale è arrivata oggi. Il nuovo direttore sportivo Giuntoli, accompagnato dal vice Manna, - racconta sempre il sito della Gazzetta dello Sport - ha raggiunto Bonucci in Toscana, dove il difensore, in vacanza, ha ripreso ad allenarsi: il capitano è fuori dal progetto del club per scelta tecnica. II difensore 36enne, alla Juve dal 2010 - fatta eccezione per una stagione al Milan -, non ha potuto fare altro che prendere atto della notizia choc. Una vittoria per il tecnico Allegri? Il nuovo capitano dei bianconeri sarà Danilo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 21:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA