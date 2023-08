Bobo Vieri mostra le sue doti in spiaggia: prima le flessioni poi il tuffo, il video su TikTok fa impazzire i fan

Mentre la sua amata Costanza Caracciolo, in un'intervista rilasciata al settimanale Confidenze, ha rivelato che è diventato un papà innamorato delle sue figlie, Bobo Vieri mostra le sue doti atletiche sui social.

La trasformazione da «scapolo agguerrito», come lo definisce Costanza a tenero papà è impressionante, ma a 50 anni dimostra anche di essere ancora un atleta di tutto rispetto.

Vieri fa 50 anni: «Costanza Caracciolo mi ha cambiato la vita, vivo per lei e le mie figlie. Adesso so cos'è l'amore»

Vieri: flessioni e tuffo

L'imprenditrice e showgirl ha due figlie, Stella e Isabel, di quattro anni e mezzo e tre, avute dal marito Christian Vieri ha dichiarato: «Siamo sempre tutti di corsa.

E l'allegria e la spensieratezza a Bobo non sembra mai essere mancata. Così anche in vacanza non perde l'occasione per strappare un sorriso ai suoi tanti follower. E su TikTok pubblica un video che è un inno alla vita, soprattutto grazie al sottofondo di Viva la Vida dei Coldplay.

Un video che esalta il suo atletismo nonostante il passare degli anni. Sembra proprio che il padel lo tenga in forma...

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Agosto 2023, 19:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA