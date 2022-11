Birra e alcol vietati, l'annuncio della Fifa: al Mondiale in Qatar niente alcolici dentro e fuori dagli stadi

A poco più di 48 ore dall'inizio della rassegna iridata, arriva il dietrofront. Il Qatar ci ripensa e, dopo aver fatto capire che la vendita degli alcolici sarebbe stata consentita almeno nei pressi degli stadi del Mondiale, arriva l'annuncio della Fifa che annuncia il divieto.

Le pressioni sulla Fifa

Secondo quanto riferito da volontari e personale dell'organizzazione a Doha, sarebbero stati esponenti del governo del Qatar a fare pressioni sulla Fifa per vietare l'alcol non soltanto negli stadi ma anche nei dintorni in occasione della Coppa del mondo che comincerà domenica 20 novembre. Gli otto stadi della Coppa del Mondo rimarranno a secco o quasi. La birra, infatti, rimarrà disponibile nelle aree vip negli stadi, vendute dalla Fifa, nella fan zone principale della Fifa a Doha, in alcune fan zone private e in circa 35 bar di hotel e ristoranti.

Le polemiche



Oltre all'amarezza dei tifosi, le polemiche di una decisione del genere ha sconvolto anche i main sponsor della Fifa. Tra tutti Budweiser, potente sponsor, che aveva ottenuto il permesso di vendere birra in stand al di fuori degli impianti di gioco. Un accordo da 75 milioni di dollari che garantiva la vendita esclusiva di birra all'azienda e che adesso dovrà discutere una soluzione con il presidente Infantino. Nel frattempo, dozzine di tende da birra erano già state allestite negli stadi in vista della prima partita di domenica tra Qatar ed Ecuador. Una decisione che continua a far discutere su uno dei Mondiali più controversi della storia del calcio.

