Boris, Massimiliano Bruno contro i Mondiali: «Boicotta Qatar 2022». Il messaggio social di Martellone

Massimiliano Bruno, alias Nando Martellone in Boris, contro i Mondiali in Qatar. L'attore, che recentemente ha preso parte al reboot della fortunata serie, ha pubblicato un post sui social per affermare la sua polemica contro la competizione calcistica che comincerà domenica nel Paese arabo.

Cosa ha detto Massimiliano Bruno

«Siccome ho ripreso il Covid, anche se sto bene - dice l'attore sul post - ho deciso di pubblicare a raffica storie completamente "a ca**o di cane" (sua celebre battuta in Boris, ndc). Tirerò fuori roba che metterà in imbarazzo colleghi ed amici. Lo voglio fare per dare fastidio, perché è importante dare fastidio. Boicotta Qatar 2022», le sue parole. Bruno ha così pubblicato diverse foto tra le storie di Instagram, intervallate da altre che rimandano alla pagina social "Boicot Mundial de Qatar". Un modo per attirare l'attenzione sulla tematica che sta facendo discutere, a poche ore dall'inizio della competizione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Novembre 2022, 16:15

