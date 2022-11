Tonali, paura in Albania-Italia: cade male e batte la testa. Uscito in barella. È sempre stato cosciente: gli esami sono ok

Attimi di paura per Sandro Tonali. L'azzurro ha dovuto abbandonare il campo al 45esimo del primo tempo dell'amichevole tra Albania e Italia. Il centrocampista del Milan, dopo un contrasto, è caduto malamente a terra, battendo testa e spalla, ed è stato sostituito da Ricci.

È cosciente

Primo tempo positivo a metà per la Nazionale di Roberto Mancini. Nonostante il vantaggio per due reti a uno, gli Azzurri perdono un pezzo da novanta in mezzo al campo, come Sandro Tonali. Pochi istanti prima del duplice fischio dell'arbitro, infatti, il giocatore è stato costretto ad abbandonare il campo di gioco in barella per una brutta caduta. Il giocatore è cosciente e, da quanto si apprende, i danni maggiori li avrebbe riportati alla spalla e non alla colonna vertebrale. Subito soccorso, Tonali è uscito in barella ma cosciente ed è stato portato in una struttura medica di Tirana per accertamenti. Il centrocampista del Milan e della Nazionale ha lasciato gli spogliatoi con le proprie gambe. Gli esami hanno, per fortuna, dato esito negativo: il giocatore ha solo un forte mal di testa.

