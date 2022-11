Albania-Italia 1-3, le pagelle degli azzurri: Di Lorenzo fa l'attaccante provetto, Zaniolo sfortunato, Grifo letale, Pafundi esordio a 16 anni

di Massimo Sarti

L'Italia ha battuto l'Albania per 3-1 in una partita amichevole giocata a Tirana. Gli azzurri hanno ribaltato lo svantaggio iniziale con i gol di Di Lorenzo e la doppietta di Grifo.

LE PAGELLE DELL''ITALIA

MERET 6,5 Incolpevole sul gol di Ismajli, bravo nella ripresa su Kumbulla, Roshi (due volte). Salvato dalla traversa su Uzuni e Bajrami.

SCALVINI 6,5 Esattamente come all'Atalanta, cerca anche di impostare, mostrando personalità.

BONUCCI 6 Non stacca e viene sorpreso alle spalle da Ismajli sull'1-0. Si riscatta salvando su Uzuni nella ripresa e respingendo sulla linea su Lenjani (46' st Pinamonti ng).

BASTONI 6 Si spinge sovente in avanti, accompagnando l'azione azzurra.

DI LORENZO 7 Si inserisce come un attaccante provetto anticipando tutti sul gol del provvisorio 1-1.

TONALI 6 Inizialmente soffre il pressing dei centrocampisti dell'Albania, poi esce alla distanza. Deve uscire a fine primo tempo in barella a causa di una brutta caduta (47' pt Ricci 6: palleggia bene al fianco di Verratti, anche se spreca un promettente contropiede).

VERRATTI 6 Quando la pressione avversaria si allenta prende possesso del centrocampo e fa girare il pallone. Entra nell'azione dell'1-3 di Grifo e ispira Dimarco per il quasi 1-4 (45' st Pafundi ng: esordio da record a 16 anni).

DIMARCO 6,5 Tocca un'infinità di palloni, partecipando a tantissime manovre azzurre con la sua verve. Sfiora il gol nella ripresa, con un sinistro al volo di pregevole fattura.

ZANIOLO 6 Nello stadio in cui segnò la rete decisiva in finale di Conference League ha voglia di fare, ma non è preciso in fase realizzativa. Sfortunato a fine primo tempo, quando colpisce un palo (32' st Fagioli ng).

RASPADORI 6,5 Cerca sempre la combinazione veloce con i compagni di un attacco di cui è il fulcro. Di qualità l'azione e l'assist per l'1-2 di Grifo (45' st Chiesa ng).

GRIFO 7,5 Viene da 11 gol segnati con il suo Friburgo e continua il suo buon momento in azzurro. Doppietta, assist per l'1-1 di Di Lorenzo e traversa colpita nella ripresa. Letale! (32' st Gnonto ng).

MANCINI 6,5 Proseguono le sperimentazioni, di uomini e modulo, in vista del 2023. Per una sera non avrà pensato (o avrà pensato meno) al Qatar ed ai mancati Mondiali.

