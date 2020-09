Milan-Juve femminile a San Siro il 5 ottobre: posticipo serale in diretta tv

Non potrà essere come Juventus-Fiorentina del 24 marzo 2019, perché quel pienone (40mila persone) dello “Stadium” di Torino non potrà essere ripetuto, di questi tempi. Ma la serata di lunedì 5 ottobre sarà comunque storica per la serie A femminile, che finalmente riuscirà a varcare i cancelli della “Scala del calcio”. Sarà infatti lo stadio di San Siro ad ospitare (ore 20,45) il posticipo della quarta giornata, tra il Milan di Maurizio Ganz e le tricolori della Juventus Women. Un sogno che si realizza soprattutto per il club rossonero, che già nella scorsa stagione aveva sognato di disputare il derby con l’Inter o lo stesso big-match con le bianconere al “Meazza”. La partita sarà anche trasmessa in diretta tv da Sky e dalla piattaforma TimVision.

Già nel primo turno del torneo le donne avevano conquistato il Franchi di Firenze, nel 4-0 della Fiorentina sull’Inter. Ora tocca a San Siro, e sarà di certo un salto di qualità. Le viola conducono la classifica dopo tre giornate a punteggio pieno, insieme proprio a Milan e Juventus. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 07:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA