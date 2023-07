Atalanta, Hojlund vola in Premier League: al Manchester United per 84 milioni di euro

di Redazione web

Il Manchester United ha raggiunto l'accordo con l'Atalanta per il trasferimento dell'attaccante della nazionale danese Rasmus Hojlund sulla base di 72 milioni di sterline (quasi 84 milioni di euro), riferisce la Bbc. Il giocatore, 20 anni, si trasferirà all'Old Trafford per un compenso di 64 milioni di sterline, più 8 di bonus.

Hojlund al Manchester United

Hojlund era arrivato all'Atalanta nell'agosto 2022 ed ha segnato 10 gol in 34 presenze la scorsa stagione. Il suo contratto con lo United sarà di cinque anni, con l'opzione di un'ulteriore stagione. L'operazione, tra visite mediche e altro, si protrarrà almeno fino all'inizio della prossima settimana, ma la certezza del sabato in casa Atalanta è che per Rasmus Hojlund il trasferimento al Manchester United è cosa fatta.



L'attaccante danese, approdato a Bergamo il 27 agosto dell'anno scorso dallo Sturm Graz, era stato pagato 17 milioni dai nerazzurri, che realizzano così in una sola stagione una plusvalenza da record.

