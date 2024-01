Atalanta a valanga sul Frosinone: finisce 5-0, agganciata la Lazio in classifica

di Redazione web

L'Atalanta travolge il Frosinone 5-0 nel posticipo del lunedì della 20/a giornata del campionato di serie A. Partono fortissimo i bergamaschi che segnano tre gol nel primo quarto d'ora di gioco: vantaggio all'8' con Koopmeiners a segno su rigore, poi Ederson e De Ketelaere segnano nel giro di un minuto . Frosinone tramortito e incapace di reagire. Nella ripresa, nel finale, gol di Zappacosta e Holm. Per i ciociari è la quinta sconfitta consecutiva.

Con la vittoria di stasera, l'Atalanta si piazza al quinto posto in classifica a quota 33 punti come la Lazio, a un punto dalla Fiorentina, mentre il Frosinone resta a +2 dalla zona salvezza.

Atalanta-Frosinone 5-0 (3-0 primo tempo)

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolašinac (9' st Hien); Holm, Éderson (36' st Pasalic), De Roon, Ruggeri (9' st Zappacosta); Koopmeiners, De Ketelaere (18' st Miranchuk); Scamacca (17' st Muriel). (1 Musso, 31 Rossi, 6 Palomino, 20 Bakker, 21 Zortea, 25 Adopo, 10 Touré).

Frosinone (4-3-2-1): Turati; Lirola (1' st Ghedjemis), Bonifazi, Okoli, Lusuardi (1' st Romagnoli); Mazzitelli (30' st Bourabia), Barrenechea, Brescianini; Soulé (39' st Ibrahimovic), Harroui (1' st Gelli); Cheddira. (31 Cerofolini, 37 Palmisani, 12 Reinier, 16 Garritano, 10 Caso, 17 Kvernadze, 9 Kaio Jorge). All.: Di Francesco.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Reti: nel pt 8' rig. Koopmeiners, 13' Ederson, 14' De Ketelaere; nel st 38' Zappacosta, 45' Holm.

Angoli: 8-2 per l'Atalanta. Recupero: 3' e 3'. Ammoniti: Romagnoli per gioco falloso. Spettatori: 14.195 per un incasso di 306.908,95 euro.

