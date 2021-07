Quasi duemila tifosi, non distanziati e urlanti per fare gli auguri alla Roma che oggi compie 94 anni. A Piazza del Popolo i gruppi della Curva Sud stanno provando a percorrere via del Corso e raggiungere così il Pantheon tra fumogeni, cori e bandiere. La Polizia sta impedendo l'accesso al maxi gruppo di ultras, e sono partiti i primi cori di protesta.

In aggiornamento

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Luglio 2021, 23:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA