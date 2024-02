Andreas Brehme, morto l'ex calciatore dell'Inter: aveva 63 anni. «Arresto cardiaco»

È morto a 63 anni l'ex calciatore e allenatore tedesco Andreas Brehme. Lo riporta la Bild, spiegando che Brehme sarebbe morto per un arresto cardiaco. È stato ricoverato nella notte al pronto soccorso della clinica in Ziemssenstrasse vicino al suo appartamento, ma ogni aiuto è arrivato troppo tardi.

Andreas Brehme, the scorer of the winning goal for Germany in the World Cup final in 1990, has died aged 63. pic.twitter.com/5R3h5Nzbku