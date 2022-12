Diretta Almeria-Lazio 0-0: torna Patric, a centrocampo c'è Luis Alberto

Dopo le due vittorie nel ritiro in Turchia contro Galatasaray e Hatayspor, la Lazio continua il suo percorso di avvicinamento alla ripresa della Serie A. Alle 18:30 gli uomini di Sarri sfideranno l'Almeria presso il Power Horse Stadium.

Dove vederla

La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Sky, sul canale Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport 251. In streaming su Now Tv e e Sky Go. Diretta testuale su ilmessaggero.it

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Dicembre 2022, 18:57

