Alice Pignagnoli, la calciatrice resta incinta e denuncia: «Il club non mi paga più lo stipendio»

di Redazione web

Chi ha detto che giocare a calcio e fare la mamma è impossibile? Nessuno. Eppure all'interno del mondo femminile di questo sport, sono ancora tanti gli ostacoli da superare per chi vuole realizzarsi nella propria carriera ma anche in ambito familiare. Ciò che è successo ad Alice Pignagnoli ne è l'esempio perfetto.

Greta Beccaglia dopo la condanna: «Una vittoria per tutte le donne. Ricevo ancora insulti e minacce»

Vigilessa fa causa al Comune: «Discriminata al concorso perché bella e giovane, mi hanno detto "vai a fare la modella"»

La vicenda

Alice Pignagnoli, calciatrice 34enne, è il portiere della Lucchese, squadra che milita nella Serie C femminile. Il suo caso ha fatto il giro dei social: quando ha scoperto di essere incinta del suo secondo bambino (Alice è già mamma), lo ha comunicato al proprio club che ha deciso di non pagarla più.

Lo sfogo di Alice

Alice si è sfogata sull'accaduto sul proprio profilo Instagram, dove ha scritto: «Mi sono sentita ferita come donna, madre e atleta. E anche molto sola, incapace, un giocattolo vecchio da gettare. La società mi ha deluso. Dopo quanto successo due anni fa col Cesena (che le rinnovò il contratto al settimo mese,ndr), non me lo sarei mai aspettato».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Dicembre 2022, 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA