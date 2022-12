Valentina Vignali e la sua lotta contro il tumore: «Ecco come sto. Combatto, ma non ho paura»

Valentina Vignali cestista, volto noto di Uomini e Donne ed ex vippona del Grande Fratello ha voluto condividere con i suoi follower un momento importante della sua vita: ha mostrato, infatti, una sua "normale" routine di controlli da persona che ha a che fare con un tumore alla tiroide e ha informato sulle sue condizioni di salute.

Valentina Vignali, notte da brividi: perde il cane e poi lo ritorva, nel mentre i ladri gli svaligiano casa

Valentina Vignali arriva a Venezia in tuta: «Tutte in pompa magna e coi tacchi, io mi metto comoda» - Foto

Valentina Vignali, la denuncia: «Il nostro skipper ci ha scattato foto hot di nascosto, lo denuncio»

Valentina Vignali, come sta

«C’è una costante in questi 10 anni di malattia che non mi abbandona, è sempre la stessa domanda che mi fanno: “Ma tu non hai paura?” No. Non ho paura di qualcosa che non posso controllare. Il cancro fa come gli pare, decide lui, posso avere paura di qualcosa che si affida completamente al caso? Posso combattere ma non avere paura. Quello che ho sempre cercato di fare è avere il massimo rispetto del mio corpo e della mia vita, con l’alimentazione, lo sport e tutto ciò che di buono posso fare per il resto sarà il caso a decidere come devono andare le cose», ha esordito l'ex volto di Canale 5.

E ancora: «Per questo io intanto vivo alla velocità della luce e faccio tutto quello che voglio fare. Sempre. Vivo, amo, respiro e mi inca**o all’ennesima potenza. Ed è bellissimo», questo il commento a corredo del post in cui la Vignali ha mostrato i controlli di routine: «A 21 anni mi è stato diagnosticato un carcinoma alla tiroide. Da là è iniziata la trafila: ovviamente operazione d'urgenza e cicli di radioterapia», ha spiegato la cestista.

Valentina Vignali fa si è recata a Pisa, nell’ospedale in cui ha trascorso i momenti chiave della sua battaglia con il carcinoma: «Ormai mi ci sono affezionata... non è vero», ha scherzato la cestista. E dopo il prelievo (la parte che più odia) la Vignali è sollevata: «E anche stavolta Valentina 1 tu 0. Anche stavolta è andata».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Dicembre 2022, 09:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA