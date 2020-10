Alessandro Florenzi a Roma per cinque ore con un volo privato: ecco perché

Alessandro Florenzi è tornato a Roma. Purtroppo per il club giallorosso non per coprire il vuoto lasciato a destra ma per un importante intervento dal dentista di fiducia. L’ex capitano, oggi diventato stella del Paris Saint Germain, è sbarcato ieri nel primo pomeriggio a Ciampino ed è stato subito riconosciuto da alcuni tifosi.

Era la prima volta che Florenzi rimetteva piede nella capitale dopo l’addio in estate per passare al forte club francese. E lo ha fatto, come detto, per un lungo intervento ai denti presso lo Studio Odontoiatrico di Daniele Puzzilli all’Eur. Proprio a due passi dalla vecchia abitazione di Florenzi che si è presentato da solo mentre moglie e figli sono rimasti a Parigi. La cura multispecialistica ha coinvolto 5 medici tra anestesisti, odontoiatri e fisioterapisti ed è stata seguita in diretta web anche dallo staff sanitario del Psg.



Il club parigino inizialmente aveva proposto a tutta l’equipe del Dott. Puzzilli di recarsi in Francia, ma alla fine ha deciso di pagare un volo privato a Florenzi che si è sottoposto a una seduta di 5 ore terminata oltre le 22 di sera. “Mi fido solo di lui”, avrebbe comunicato ai dirigenti parigini. Il terzino di Vitinia ha portato in regalo una maglia autografata del Psg ed è uscito visibilmente soddisfatto dallo studio. E non solo per motivi estetici.



Molti calciatori della Roma, infatti, negli anni si sono rivolti al dott. Puzzilli. Questo da quando l’ex tecnico Garcia, che è laureato in Scienze Motorie, decise una serie di controlli per valutare una possibile correlazione tra denti e infortuni ottenendo ottimi risultati. Una consuetudine in Francia anche per favorire il decorso di gravi infortuni. La presenza di Florenzi ha scatenato l'affetto dei tifosi sotto lo studio dell’Eur e il giocatore si è sottoposto a selfie ed autografi. Questa mattina ripartirà per Parigi per preparare la sfida di Ligue 1 di stasera contro il Digione.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Ottobre 2020, 06:33

