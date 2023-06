L'Olimpia Milano è campione d'Italia: Virtus Bologna battuta 67-55 in gara 7. Sul podio anche Giorgio Armani

di Fabrizio Ponciroli

L'Olimpia Milano è Campione d'Italia 2023. Al termine di una serie appassionate, conclusa a gara 7, i biancorossi si sono portati a casa lo Scudetto, il 30° della loro prestigiosa storia. Ennesimo sold out per la quarta gara 7 della storia delle finali scudetto. Milano, dopo aver sprecato il match ball in gara 6, ha saputo ritrovarsi, riuscendo, sospinta dal proprio pubblico, mandare al tappeto una favolosa Virtus Bologna (67-55 il finale). Da applausi la prova dell'immarcescibile Datome, in campo incerottato e con problemi alla mano (16 punti). Per coach Messina si tratta del sesto Scudetto della sua incredibile carriera (tre con la Virtus Bologna, uno a Treviso e ora il secondo da quando allena l'AX). Alla festa della premiazione scudetto ha partecipato anche Giorgio Armani, il leggendario re della moda (89 anni il prossimo 11 luglio) proprietario dell'Olimpia.

SECONDO TEMPO

L'Armani ricomicia con le marce alte, difendendo alla morte sulle V Nere che sbagliano una quantità industriale di tiri aperti da tre punti (male Belinelli e Teodosic).

