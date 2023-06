Olimpia Milano Campione d'Italia, le pagelle: Melli imperiale, Shields inarrestabile. Eterno Datome

di Fabrizio Ponciroli

Le pagelle dell'Olimpia Milano Campione d'Italia 2023 dopo aver battuto 4-3 nella serie di finale la Virtus Bologna. Per Milano è lo scudetto numero 30.

PANGOS 6

Condizionato da mille infortuni, a tratti ha mostrato tanta classe.

TONUT 6,5

Usato con il contagocce, si è sempre fatto trovare pronto. Enorme professionalità.

MELLI 9

Mostruoso. Leader assoluto della difesa. Mai una pausa, sempre concentrato.

BARON 8

Mortifero da tre punti, una spina nel fianco per ogni avversario. Fatto di materiale speciale.

NAPIER 8,5

Arrivato a stagione in corso, è diventato il punto di riferimento in attacco. Magico.

RICCI 7

Dalla panchina ha portato tanta energia e una difesa sempre pertinente. Esperienza da vendere.

BILIGHA 7

Altra preziosa risorsa dalla panchina. La sua fisicità si è sentita. Un lottatore vero, senza paura.

HALL 7,5

Ha ricoperto più ruoli, soprattutto quando l’infermeria era affollata. Uomo chiave, un pupillo di Messina.

BALDASSO 6,5

Ogni volta che è stato chiamato in causa non si è mai tirato indietro.

SHIELDS 9

Qualche guaio fisico ma, nei momenti chiave, ha confermato di essere un All Star. Attaccante di rara qualità.

HINES 6,5

Non più nel fiore negli anni ma in grado ancora di portare a scuola tanti giovani avversari. Immarcescibile.

DATOME 7,5

Tiratore eccezionale. Non ha mai smesso di fare canestro. In gara 7 è commovente. L’esempio di come si comporta un campione.

VOIGTMANN 7,5

Inizio di stagione in salita, poi ha cambiato marcia ed è diventato una colonna della squadra. Grande presenza.

DAVIES, THOMAS, LUWAWU-CABARROT, MITROU-LONG, ALVITI 6

Il loro utilizzo è stato ridotto ma, comunque sia, anche loro si portano a casa lo Scudetto. Comunque, utili.

COACH MESSINA 8

Dopo la deludente Eurolega, ha saputo ricompattare la squadra e portarla sino alla vittoria dello Scudetto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Giugno 2023, 22:27

