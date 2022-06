Messina rinforza l'Olimpia Milano campione: con Davies e Tonut c'è Mitrou-Long

Terminati i festeggiamenti per la conquista del 29° scudetto, in casa Olimpia si lavora per la prossima stagione. Tanto è già accaduto e tanto potrebbe accadere a breve. La società biancorossa ha già ufficializzato gli arrivi di ben tre giocatori: Brandon Davies, Stefano Tonut e Naz Mitrou-Long. Il primo, dopo tre anni da protagonista al Barcellona, è pronto a dare una mano all'AX con la sua grande fisicità sotto canestro. Un lungo di qualità internazionale. Importante anche l'arrivo dell'azzurro ex Reyer Venezia. Già accostato a Milano lo scorso anno, arriva nel pieno della sua maturità cestistica (classe 1993).

Ufficiale anche il contratto biennale con Naz Mitrou-Long. L'ex Germani Brescia (16.5 punti per gara, 4.7 assist e 4.5 rimbalzi, con il 36.4% nel tiro da tre lo scorso anno) sarà una risorsa in più a livello di guardie per coach Ettore Messina. «Sono entusiasta di venire a giocare per un club con questa storia. Quando sei all'Olimpia Milano nessun obiettivo è troppo alto. Mi sento fortunato di far parte di questa società. Sono motivatissimo e già non vedo l'ora di debuttare con questa maglia», le parole dello stesso Naz Mitrou-Long.

Tre grandi innesti e, contemporaneamente, due addii. Con due comunicati apparsi sul sito ufficiale del club, l'Olimpia ha salutato Troy Daniels e Trey Kell. Entrambi non sono riusciti a mostrare tutto il loro talento e, alla fine, la società biancorossa ha deciso di puntare su altri profili. Di fatto, l'Olimpia 2022-23 è già in fase avanzata di costruzione. Ora si attende principalmente la scelta di Sergio Rodriguez.

Dopo tre anni (splendidi) a Milano, il Chacho sembra sempre più vicino a tornare in Spagna e indossare, nuovamente, la casacca del Real Madrid. Dalla scelta del Chacho dipendono le prossime mosse di mercato dei campioni d'Italia.

