Olimpia, i playoff di Eurolega iniziano male: in gara 1 l'Efes sbanca 48-64 il Forum

L'avventura dell'Olimpia nei playoff di Eurolega comincia in salita. Gara 1 dei quarti con l'Efes si conclude con la vittoria dei campioni d'Europa in carica (64-48 il finale). L'AX paga una serataccia in attacco con scelte offensive rivedibili. Prestazioni orrende da parte di Delaney e Rodriguez, ovvero i due che dovrebbero portare lucidità e punti alla squadra di coach Messina. Male anche il terzetto arbitrale con diverse decisioni incomprensibili ma, soprattutto, prese al termine di conciliabili infiniti. In casa biancorossa si salva il solo Melli (10 punti) che però si fa male nel finale.

Subito intensità da playoff. Gli arbitri rovinano l'atmosfera con troppi stop. Si segna con il contagocce. Dopo i primi 10' di gioco, Milano è comunque avanti (16-11). L'Efes conferma di avere grande personalità e risponde con un parziale di 10-0. Pronta reazione dei biancorossi che, con tre triple di un super Bentil, restano a contatto. All'intervallo, +3 per i campioni d'Europa in carica (29-26). Anche ad inizio ripresa l'Olimpia fatica in attacco: tiri forzati e affrettati. L'Efes vola a +12.

Il Forum (non completamente pieno per la contemporanea serata derby) perde la pazienza per l'ennesima decisione arbitrale discutibile. Gli animi si scaldano. Coach Messina si gioca Daniels per provare la grande rimonta ma l'Efes non si guarda più indietro e, trascinato dalle giocate di classe di Larkin (16 punti), porta a casa il primo duello della serie.

Nel post match, Messina è lucido nell'analizzare la sconfitta: «Serata molto complicata per noi. Infortunio Melli? Credo che tutti i miei giocatori non abbiano fatto una buona partita. Troppo facile guardare alle prestazioni individuali ma non è giusto farlo in questo momento. Vedremo dagli esami cosa si è fatto». Ataman, coach dell'Efes, si gode il successo: «Abbiamo vinto con lo stile di Milano. Vincere gara 1 è un buon vantaggio ma l'Olimpia resta una grande squadra».

Neanche il tempo di pensare a quanto accaduto in gara 1 che si torna in campo. Domani, sempre al Forum, il secondo atto con l'AX già con le spalle al muro e obbligata ad un pronto riscatto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Aprile 2022, 09:17

