La Virtus Bologna vince gara 3: battuta Milano 69-61. Finale Scudetto riaperta

Sotto 0-2 nella serie, la Virtus Bologna si porta a casa il terzo atto delle LBA Finals (69-61 il finale). Davanti al proprio pubblico, le V Nere riescono a mandare in tilt le certezze dell'Olimpia Milano. Ottima prova di squadra della squadra di Scariolo, trascinata da un Teodosic in grande spolvero (12 punti e sette assist) e da un coriaceo Hackett (13 punti). In casa milanese deludono soprattutto Napier (sette punti), in affanno soprattutto offensivamente, e Voigtmann (due punti). Tante difficoltà soprattutto in attacco per i biancorossi con pochi punti a referto a causa di scelte spesso opinabili.

PRIMO TEMPO

Grande avvio dell'Olimpia: 0-6. I biancorossi fanno la voce grossa a rimbalzo e la Virtus arranca (7-13). Belinelli suona la carica per le V Nere. Dopo i primi 10' di gioco, punteggio in equilibrio (15-17). Tanto agonismo in campo. Si segna con il contagocce. D'improvviso, arriva il parziale di 10 a 0 dei padroni di casa che vale il +9 per le V Nere (29-20).

SECONDO TEMPO

Ripresa nel segno di Teodosic che permette ai padroni di casa che tentare una nuova fuga (42-33). A Milano manca moltissimo Napier. Arriva anche il +11 bolognese. L'AX prova a scuotersi ma ogni tentativo di rimonta viene spento dall'eccellente Virtus Bologna. Dopo 30', padroni di casa ancora a +10 (52-42). Coach Messina si gioca, insieme, Napier e Hall. A 5'02" da giocare, Milano a -7 (58-51). Le V Nere continuano a difendere con ardore a attaccare con efficacia (ottimi Hackett e Teodosic). Finisce con la meritata vittoria della Virtus Bologna. Serie ora sul 2-1 a favore di Milano. Venerdì gara 4, sempre a Bologna.

