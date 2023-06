Basket, l'Olimpia Milano batte la Virtus Bologna in gara 1 della finale scudetto (92-82). Decisivi Hall e Napier

di Fabrizio Ponciroli

Il primo atto della finale scudetto (LBA Finals) sorride all'Olimpia Milano che si impone, in casa, sulla Virtus Bologna: 92-82 il finale. In un Forum completamente gremito, l'AX gioca una partita di grande cuore, vincendo in volata. Ottime prove di Napier (22 punti), Hall (15 punti) e Shields (13 punti). Dall'altra parte non bastano Teodosic e Belinelli, autori, rispettivamente, di 15 e 19 punti. Decisivo l'ultimo periodo, vinto dall'AX con un parziale di 29 a 18.

PRIMO TEMPO

Grande avvio delle V Nere che, in un amen, volano sul 10-0. Milano reagisce con rabbia ma fatica a trovare la via de canestro. Ci vuole un Datome d'antan per scuotere i padroni di casa che, con un parziale di 12 a 0, chiudono avanti nel punteggio dopo il primo quarto (21-19).

SECONDO TEMPO

Grande partenza dell'Olimpia, trascinata da un Voigtmann finalmente determinato. Baron, da tre punti, porta avanti i padroni di casa (54-53). Le due squadre vanno a braccetto. La soluzione del rebus negli ultimi 10' di gioco. Hall segna diversi canestri importanti. L'AX vola a +6 (75-69). Shengelia prova a rianimare gli ospiti ma Milano, da tre, è chirugica. Napier e Hall chiudono i conti. Gara 1 va all'AX. Ora appuntamento a gara 2, in programma domenica 11 giugno (ore 18:00) al Forum di Assago.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Giugno 2023, 23:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA