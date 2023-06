L'Olimpia Milano vince anche gara 2: Virtus Bologna battuta (79-76) al Forum. Melli e Shields straripanti

di Fabrizio Ponciroli

Dopo aver vinto gara 1, l'Olimpia Milano si ripete anche nel secondo atto delle LBA Finals: 79-76 ai danni di una coriacea Virtus Bologna, tradita solo da qualche errore di troppo dalla lunetta nel convulso finale. Decisivi Shields (18 punti) e Melli (10 punti e otto rimbalzi). Dall'altra parte, non pervenuto Teodosic (quattro punti).

PRIMO TEMPO

A differenza di gara 1, Milano parte molto più convinta (8-5). Grande reazione delle V Nere che, con un parziale di 7 a 0, provano la prima fuga (11-16). Tanto agonismo in campo ma anche pochi punti. Dopo il primo quarto, Bologna a +3. L'AX tira malissimo, soprattutto da tre punti. Gli ospiti ne approfittano per tentare di scappar via (17-24). Nel momentoi peggiore, arrivano cinque punti di fila di Voigtmann che riavvicinano l'AX. Hall completa la rimonta (29-29). Una tripla di Baron vale il vantaggio dei padroni di casa (38-35).

SECONDO TEMPO

Alla ripresa, subito due triple consecutive di Baron per il massimo vantaggio dei padroni di casa che scappano a +7 (46-39).

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Giugno 2023, 20:03

