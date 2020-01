Malore durante la partita, muore d'infarto il vicepresidente di Ferrara

Tragedia nel basket: ha un malore durante la partita e muore in ospedale. È morto Marco Cocchi, 50 anni, il vice presidente del Ferrara basket colpito da infarto durante la partita del campionato di pallacanestro di A2 Mantova-Ferrara, giocata a mezzogiorno al palazzetto dello sport di Mantova. Cocchi era stato ricoverato all'ospedale Carlo Poma di Mantova dopo un malore accusato in panchina alla fine del terzo quarto. Sembrava essersi ripreso ma, una volta in ospedale, il vice presidente è stato colpito da un'altra crisi cardiaca, stavolta fatale nonostante i tempestivi soccorsi. Domenica 5 Gennaio 2020, 17:38

