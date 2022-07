Tour de France, Vingegaard stupisce il mondo: aspetta Pogacar dopo la caduta e rimanda la vittoria

Lo sport trionfa su tutto. La frase la frase fatta è trita e ritrita, l'abbiamo sentito così tante volte da inserirla di default nel cassetto delle banalità, ma in questo caso Jonas Vingegaard ha dimostrato al mondo quanto sia vera. Nell'ultima tappa di montagna la maglia gialla del Tour de France 2022 avrebbe potuto già festeggiare il suo trionfo, ma per lui la sportività ha vinto su tutto.

Esempio di sportività

Durante una discesa, il secondo in classifica e favorito della vigilia Tadej Pogacar cade, mentre in maglia gialla c'è Jonas Vingegaard. Il danese, anziché approfittarne e aggiudicarsi probabilmente la vittoria finale di uno dei giri ciclistici più importanti al mondo, decide di aspettare il rivale sloveno, che lo raggiunge e gli stringe la mano per ringraziarlo.

La foto virale

L'esempio di sportività di Vingegaard è stato immortalato nel momento più bello. Quando il suo rivale per il titolo gli ha stretto la mano per ringraziarlo di un gesto per niente dovuto e che ha emozionato il mondo del ciclismo e non solo. Sotto la voce Sport, in futuro, troveremo questa bellissima immagine.

