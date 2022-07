Coppia di tifosi sorpresa dalla «Kiss cam»: la reazione inaspettata di lei diventa virale

La famosa «Kiss cam» che tante volte fa sbocciare amori sugli spalti degli stadi oltreoceano, a volte combina anche disastri. È il caso che sta facendo il giro del web in queste ultime ore, accaduto durante la partita tra Junior de Barranquilla e Atlético Nacional. Un'occasione unica per una coppia di tifosi colombiani per passare una bella serata insieme.

La reazione inaspettata

Il meccanismo è molto semplice. Durante la partita la «Kiss cam» inquadra sul maxischermo dello stadio le coppie che devono scambiarsi un bacio davanti a tutti. Ma non sempre le cose vanno come ci si aspetta. E, a giudicare dalla reazione della ragazza dopo essere stata inquadrata, la serata in compagnia si è trasformata in un incubo.

Perché ha reagito così?

Non appena la tifosa si è accorta di essere finita sui maxi schermi del Roberto Meléndez Metropolitan Stadium si è immediatamente coperta il volto. E il video è subito diventato virale. I commenti alla reazione della ragazza sono tra i più disparati: chi pensa che sia soltanto timidezza, chi invece parla di privacy e chi insinua il dubbio che i due siano una coppia di amanti. E la terza ipotesi è quella che accende di più le fantasie del web che in poche ore hanno fatto diventare famosi di due sfortunati protagonisti... proprio quello che loro non avrebbero voluto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Luglio 2022, 18:10

