Ryder Cup 2023, il golf mondiale sbarca a Roma. Il torneo, i campioni in gara, il programma mobilità e come vederla in tv

di Daniele Petroselli

Europa contro Stati Uniti, una sfida tra i migliori golfisti del mondo, pari alle Olimpiadi o al Mondiale di calcio. E' questo il valore della Ryder Cup, che in questa edizione del 2023 sbarca per la prima volta in Italia e lo fa nel posto più bello, Roma, dal 29 settembre al 1° ottobre. Al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio si sfideranno i 24 dei migliori campioni del golf mondiale per una tre giorni ad alta tensione.

LA STORIA DELLA RYDER CUP

Si tratta di un torneo che ha alle spalle una lunga tradizione, che nasce nel 1927 e mette di fronte i 12 migliori giocatori europei contro i 12 migliori giocatori statunitensi. In palio non c'è alcun montepremi, ma solo la gloria. Un torneo che si disputa ogni due anni, alternando una sede negli USA e una in Europa. E quella romana è appena la terza a giocarsi fuori dai confini britannici: le altre due eccezioni sono state Spagna (1997) e Francia (2018). Una sfida sempre spettacolare, che ha richiamato migliaia di persone e anche stavolta si prospetta il tutto esaurito. L'edizione capitolina è la numero 44 di questo evento, che vede per ora avanti la formazione statunitense con 27 vittorie, contro le 14 affermazioni del team europeo.

IL PROGRAMMA DELL'EVENTO

La sfida vera e propria inizierà venerdì 29 settembre, ma sarà preceduta da tre giorni di "training" dei giocatori che testeranno le buche del Marco Simone Golf & Country Club. Ma è prevista anche una serie di eventi collaterali. A partire dall’All-Star Match, il tradizionale appuntamento che si terrà mercoledì 27 e vedrà protagonisti golfisti d'eccezione come Novak Djokovic, Carlos Sainz, Andriy Shevchenko, Gareth Bale e Leonardo Fioravanti. Giovedì 28 invece si sarà la giornata conclusiva della Junior Ryder Cup, la sfida tra talenti under-18 statunitensi ed europei, giunta alla 18esima edizione. Poi entreranno in gioco i campioni, con le sfide che partiranno venerdì 29 alle 7.30.

IL REGOLAMENTO

Tre i giorni di gara. Ognuno dei primi due giorni prevede una sessione di quattro fourball e una sessione di quattro foursome. L'ultima giornata è riservata ai 12 incontri singoli.

Nei fourball, ogni membro delle squadre di due giocatori gioca la sua palla, cosicché verranno giocate quattro palle a ogni buca. Ogni squadra considera il più basso tra i punteggi su ogni buca e la squadra il cui giocatore ha il punteggio più basso vince la buca. Se i due punteggi più bassi sono pari, la buca finisce in pareggio.

Nei foursome, ogni squadra di due giocatori gioca una palla per buca, a turno, finché ogni buca non è stata completata. I giocatori si alternano al colo dal tee, uno andando per primo al tee delle buche pari, e l'altro per primo al tee delle buche dispari. La squadra con il punteggio più basso vince la buca. Se il punteggio è pari, la buca finisce in pareggio.

Nei singoli, ogni incontro vede affrontarsi due giocatori, uno per squadra. Il giocatore che totalizza il punteggio più basso a una buca vince quella buca. Se il punteggio è pari, la buca finisce in pareggio.

Ogni incontro vale un punto. Gli incontri che terminano in parità valgono ½ punto per ogni squadra. La prima squadra a raggiungere 14½ punti vince la Ryder Cup. Se gli incontri dovessero dare come risultato finale un pareggio per 14 a 14, la squadra detentrice della Ryder Cup viene confermata come vincitrice.

LE SQUADRE

Il team Europe vedrà come vicecapitani i due azzurri Francesco ed Edoardo Molinari. Per i lresto tutti i nomi sono il gotha del golf mondiale.

TEAM EUROPE: Rory McIlroy, Jon Rahm, Viktor Hovland, Tyrrell Hatton, Matt Fitzpatrick, Robert MacIntyre, Tommy Fleetwood, Justin Rose, Shane Lowry, Nicolai Hojgaard, Sepp Straka, Ludivg Aberg.

TEAM USA: Justin Thomas, Rickie Fowler, Brooks Koepka, Jordan Spieth, Collin Morikawa e Sam Burns, Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Patrick Cantlay, Brian Harman, Max Homa e Xander Schauffele.

DOVE VEDERLA IN TV

L'evento andrà in esclusiva su Sky Sport, che coprirà con più di 50 le ore di diretta dal campo di gara del Marco Simone Golf & Country Club (canale 200, 201 e 206); oltre alle telecronache, live dal Golf Club romano ci saranno anche gli studi durante la giornata di gara, gli approfondimenti in onda su Sky Sport 24 durante lo svolgimento del torneo e l’appuntamento che chiuderà la giornata.

IL PROGRAMMA TV DI SKY SPORT

Mercoledì 27 settembre

Dalle 12.30 alle 15.30: All-Star Match

Giovedì 28 settembre

Dalle 10.30 alle 13.30: ultima giornata Junior Ryder Cup 2023

Alle 15.30: Studio Ryder Cup

Dalle 16 alle 17: Cerimonia di apertura Ryder Cup 2023

Alle 17: Studio Ryder Cup

Venerdì 29 settembre

Dalle 7.30 alle 18.30: Prima giornata Ryder Cup 2023

Alle 18.30: Studio Ryder Cup

Sabato 30 settembre

Dalle 7.30 alle 18.30: Seconda giornata Ryder Cup 2023

Alle 18.30: Studio Ryder Cup

Domenica 1° ottobre

Alle 11: Studio Ryder Cup

Dalle 11.30 alle 18: Terza e ultima giornata Ryder Cup 2023

Alle 18: Cerimonia conclusiva

Alle 18.15: Studio Ryder Cup

IL PIANO TRASPORTI A ROMA

Attesi oltre 300mila spettatori per l'evento, con oltre 250mila che arriveranno dall'estero.

Si può arrivare all'evento utilizzando la metro B fino a Ponte Mammolo, dove sarà possibile utilizzare il bus navetta gratuito "TR1" con prima corsa alle ore 5:00. Per gli spettatori a mobilità ridotta ci saranno navette dedicate, sempre in partenza da Ponte Mammolo. La linea B della metropolitana avrà convogli ogni 5 minuti.

Verrà inoltre attivata - da lunedì 25/09 a lunedì 02/10, eccetto domenica 01/10 - una linea speciale Cotral con l'obiettivo di agevolare ai cittadini gli spostamenti da/verso Roma. Il collegamento, denominato "S", avrà partenze ogni 20 minuti e viaggerà lungo il seguente itinerario: Ponte Mammolo, Rebibbia, Tiburtina, Settecamini, via di Casal Bianco, via di Valle Aniene, via Marco Simone, via San Vito Romano.

Sarà possibile utilizzare i treni della linea FL2 per raggiungere la stazione ferroviaria La Rustica UIR, dove saranno presenti i bus navetta gratuiti "TR2" per raggiungere il Marco Simone Golf & Country Club.

Non sarà possibile raggiungere direttamente il Marco Simone Golf & Country Club con il proprio veicolo ma sono previsti 3 diversi parcheggi "Park & Ride", dai quali partiranno le navette gratuite per raggiungere l'evento:

Parcheggio "Park & Ride" 2: presso la stazione ferroviaria La Rustica UIR (via Collatina), con navetta "PR2" (prima corsa ore 5:00). Questo parcheggio è consigliato per chi arriva da Roma Sud;

Parcheggio "Park & Ride" 3: presso via Bonagiunta Orbicciani da Lucca (vedi posizione), con navetta "PR3" (prima corsa ore 5:00). Questo parcheggio è consigliato per chi arriva da Roma Nord;

Parcheggio "Park & Ride" 4: presso l'aeroporto di Guidonia (viale Roma), con navetta "PR4" (prima corsa ore 5:00). Questo parcheggio è consigliato per chi arriva da fuori Roma.

Il Comune di Roma, in accordo con le associazioni di categoria, ha dato poi parere positivo a una delibera speciale "per eventi" che fissa a 75 euro il costo delle corse dei taxi da e per i campi da golf del Marco Simone Golf & Country Club e un qualsiasi punto entro le Mura aureliane, per la durata della manifestazione sportiva. Tutte le altre corse saranno a tassametro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 19:47

