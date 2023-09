Ryder Cup 2023 a Roma, dove vederla in tv: quando si gioca e tutto quello da sapere sull'evento più atteso del golf

Ryder Cup 2023, il golf mondiale sbarca a Roma. La competizione è sicuramente uno degli eventi sportivi di fama internazionale più attesi dell'anno. E, quest'anno, si terrà al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, appena a est di Roma da venerdì 29 settembre a domenica primo ottobre. Ma per chi non avrà la fortuna di vederlo dal vivo, non ci sono problemi. Ecco dove vederrlo in televisione senza perdere nemmeno un istante.

Ryder Cup 2023 in tv

Per l'occasione, ci saranno due coperture tv distinte, ma entrambe integrali. RaiSport HD trasmetterà tutto l’evento, mentre su Rai2 andranno in onda la cerimonia inaugurale di giovedì 28 e l’ultima ora dei singoli della domenica. Su Sky, invece, è prevista la copertura integrale tra Sky Sport Uno e Sky Sport Golf.

In streaming l’offerta varia tra RaiPlay, SkyGo e Now.

