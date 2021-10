Rugby, All Blacks in lutto: morto il 25enne nazionale neozelandese Sean Wainui

Il mondo del rugby in lutto: è morto, ad appena 25 anni, Sean Wainui, nazionale zeolandese degli All Blacks. L'atleta è stato vittima di un incidente stradale.

Sean Wainui, uno degli atleti più rappresentativi degli All Blacks, è morto in un incidente nei pressi di Tauranga, nell'Isola del Nord della Nuova Zelanda. Il 25enne lascia una moglie, Paige, e due figli piccoli, una bambina e un bambino.

Can't quite put into words how much this one hurts. Always said publicly that Sean deserves everything he gets because he works so hard for it. But he doesn't deserve this. That first day back at Chiefs HQ next season is gonna hurt walking in and not seeing you there brother. RIP pic.twitter.com/qIWDzi3tgg

— Brad Weber (@brad_weber9) October 18, 2021