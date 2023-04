Roma Capitale anche del ciclismo con il 76esimo «Gran Premio Liberazione» (e il 28 maggio arriva il Giro)

In vista dello sbarco nella capitale della tappa conclusiva del Giro d’Italia il 28 maggio, Roma si conferma capitale del ciclismo con il 76° Gran Premio della Liberazione, la storica corsa ciclistica su strada inserita nel calendario della UCI - Unione Ciclistica Internazionale e della FCI – Federazione Ciclistica Italiana che si terrà dal 23 al 25 aprile sul tradizionale tracciato delle Terme di Caracalla.

La corsa, organizzata per il terzo anno consecutivo dalla Terenzi Sport Eventi, è stata presentata alla stampa con una conferenza presso l'Aula Giulio Cesare in Campidoglio. Quello della Capitale sarà un appuntamento agonistico che abbraccerà l'intera gioventù ciclistica: insieme alla gara clou riservata agli Under 23, infatti, la tre giorni di rassegna vedrà altre due competizioni internazionali, la Donne Elite 1.2 e la maschile Juniores 1.1, insieme alle corse maschili delle categorie Allievi ed Esordienti, per un totale di 5 gare e oltre 900 corridori partecipanti.

Presenti alla conferenza di presentazione l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, la Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli, il Presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni, l'Organizzatore del Gran Premio Liberazione Claudio Terenzi e la leggenda del ciclismo italiano Gianni Bugno.

Dagnoni esalta il grande ritorno del Liberazione negli ultimi due anni: “L’albo d'oro di questa corsa parla chiaro: niente ‘fughe bidone’, chi vince non lo fa ‘per caso’. Ringrazio Claudio Terenzi per aver avuto la ‘benedetta follia’ di far rinascere la gara nel 2021 dopo due anni in cui non si era disputato, e di aver avuto la voglia non solo di riportarlo in auge ma di aggiungere tante iniziative a corollario”.

Terenzi non nasconde la propria soddisfazione e spiega il programma della tre giorni: “Questo 76° Gran Premio della Liberazione partirà dalla domenica 23 e avrà la sua gara regina il 25 Aprile. Grazie alla grande intuizione dell'Assessore Onorato, quest'anno l'evento si chiamerà ‘Aspettando il Giro’ e sarà brandizzato in rosa, visto che il Giro d'Italia arriverà a Roma. l 23 faremo una pedalata ecosolidale che partirà dalle Terme di Caracalla e arriverà al Parco della Caffarella, con la partecipazione delle associazioni ANED Sport e AIDO. Questa Bike 4 Fun sarà di supporto ai ragazzi trapiantati ed emodializzati che ne fanno parte e si svolgerà ovviamente in maglia rosa. Quanto raccoglieremo con questa Pedalata del Dono e dei Donatori sarà a loro devoluto. Poi lunedì 24 sarà una giornata dedicata prettamente al mondo giovanile, con le categoria Giovanissimi, Esordienti, Allievi e Juniores (a livello internazionale). Martedì 25 le gare Elite Donne e Uomini Under 23, clou della manifestazione”.

Entusiasta l’assessore Onorato: “Questa città sta investendo in maniera importante sugli eventi sportivi, sui concerti e sulla moda. La nostra amministrazione ha scelto di non investire solo sul nostro patrimonio monumentale e archeologico ma fare in modo che una manifestazione come quella che presentiamo oggi sia indimenticabile”.

