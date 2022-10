Rachele Balini con il vento in poppa: «Grazie a papà»

di Fabrizio Ponciroli

Si chiama Rachele Balini ed è una promessa azzurra del surf. La 16enne ostiense, al Windsurf World Championship di Palermo, è arrivata prima nella categoria Under 19 e ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo nella classifica generale donne. Figlia d'arte (il padre Fabio è stato un campione di windsurf), Rachele è nipote dell'artista Bobby Solo: «Ho provato una sensazione di grande felicità. E' stato impegnativo ma ne è valsa la pena.

<h2>L'intervista</h2>

La passione per la tavola nasce da papà Fabio, a sua volta campione di windsurf?

«Eh sì Ho provato la prima volta a nove anni. Per i primi due anni è stato un gioco, poi è diventato qualcosa di molto più grande».

Che significa avere un padre ex campione di windsurf?

«Il consiglio più prezioso che mi ha dato è stato quello di credere sempre in me stessa ed è quello che faccio. Diciamo che mi fa arrabbiare, invece, quando mi mette troppa pressione addosso».

Lei ha un nonno piuttosto noto, ovvero Bobby Solo. Che le ha detto dopo le due medaglie a Palermo?

«Quand'ero piccola, ci vedevamo spesso: abitavamo vicini. Mi ha scritto dopo il Mondiale è mi ha fatto i complimenti».

È vero che per un periodo si era allontanata dal windsurf?

«Sì, c'era di mezzo la scuola e sentivo troppo la pressione».

Poi però ha lasciato il segno

«Ho ricominciato da qualche mese. La scuola che frequento (3° anno allo Scientifico Giovanni Paolo II, scienze applicate, ndr) mi ha aiutato molto, anche con interrogazioni programmate, per permettermi gli allenamenti».

Quanto tempo dedica agli allenamenti?

«Faccio anche due ore di allenamento quotidiano, da sola».

Sogno nel cassetto?

«Passare al Windsurf Foil che è disciplina olimpica. Diciamo pure che l'Olimpiade è il mio sogno».

Rachele che tipo è nella vita?

«Sono un po' un maschiaccio. Ultimamente sto guardando la serie sulle Kardashian. Mi piace guardare la Formula 1, sono una grande appassionata».

Fan del Cavallino?

«No, direi di no. Sono una tifosa della Mercedes. Mi piace Lewis Hamilton, personaggio che seguo anche su Instagram».

Un campione del mondo in tutto, esattamente quello che vorrebbe diventare lei

«Ora penso solo alle prossime gare in Francia, a fine novembre. Non sono mai stata in quel Paese, sarà un'esperienza nuova».



