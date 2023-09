Egonu non convocata in nazionale per le qualificazioni olimpiche. La Federazione: «Scelta condivisa»

Aveva appena riabbracciato l'azzurro, ma l'idillio è durato poco. Paola Egonu non farà parte dell'Italia che giocherà il torneo preolimpico. Dopo la delusione dell'Europeo, con le azzurre eliminte in semifinale dalla Turchia, il ct Davide Mazzanti ha diramato l'elenco delle convocate per i prossimi impegni, e tra queste non c'è Egonu. La Federazione parla di «scelta concordata» tra tecnico e il presidente federale, che avrebbero deciso di assecondare una precisa volontà di Egonu. «L'atleta, pur ribadendo il proprio attaccamento alla maglia azzurra, ha concordato con il ct ed il presidente Manfredi di non partecipare al torneo preolimpico per prendersi un periodo di riposo».

Inevitabili però le voci su nuovi dissapori tra il ct e l'opposto della Vero Volley, dopo che per tutto l'Europeo Mazzanti le ha preferito Antropova nel sestetto titolare, chiamandola in causa solo quando le cose si stavano mettendo male contro le campionesse turche.

In ogni caso la Nazionale si ritroverà il 9 settembre a Cavalese per preparare il torneo di qualificazione olimpica in programma a Lodz (Polonia), in programma dal 16 al 24 settembre. L’Italia affronterà Thailandia, Stati Uniti, Slovenia, Polonia, Sud Corea, Germania, con le prime due che conquisteranno il pass per le Olimpiadi di Parigi, mentre gli altri cinque posti saranno definiti dal ranking internazionale. Questo l'elenco delle convocate:

Palleggiatrici: Alessia Orro, Francesca Bosio;

Schiacciatrici: Myriam Sylla (C), Elena Pietrini, Loveth Omoruyi, Alice Degradi, Francesca Villani;

Opposti: Sylvia Nwakalor, Ekaterina Antropova

Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi, Federica Squarcini, Linda Nwakalor

Liberi: Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchiale.

