Moonwalk (al contrario) in acqua, l'omaggio show a Michael Jackson della campionessa di nuoto sincronizzato

Un omaggio a Michael Jackson decisamente insolito e spettacolare. Un 'moonwalk' realizzato in acqua, e al contrario.

Lo show di Kristina Makushenko

Protagonista di questa spettacolare esecuzione è stata Kristina Makushenko, seguitissima atleta russa del nuoto sincronizzato. In carriera, questa atleta, che vive a Miami, è stata campionessa europea e mondiale, ed ora si diverte a deliziare i fan con performance del genere su Instagram, dove è seguitissima.

L'ultima esecuzione, molto apprezzata dai follower, è un omaggio a Michael Jackson: il 'moonwalk', la serie di passi resa immortale dall'indimenticato re del pop con il brano Smooth Criminal, viene realizzato in acqua e a testa in giù. Non proprio un gesto tecnico e atletico alla portata di tutti...

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Settembre 2022, 22:46

