Maria Teresa Benvenuti, arbitra di rugby: condannato per lesioni il giocatore che l'aggredì durante una partita

Un anno e due mesi di reclusione e 5mila euro di danni. E' questa la condanna del Tribunale di Padova, a sette anni dai fatti, a carico dell'ex rugbista italo-argentino 41enne Bruno Andres Doglioli per un placcaggio ai danni dell'arbitra Maria Beatrice Benvenuti. La Procura aveva chiesto una condanna a 3 anni.

La vicenda - come ricordano i giornali locali - risale all'11 dicembre 2016 ad Altichiero (Padova) dove si stavano fronteggiando il Valsugana Rugby e i Rangers Vicenza, all'epoca entrambe squadre di serie A. Doglioli, che venne radiato dalla federazione e oggi vive in Francia, con la massa dei suoi oltre 100 chili si lanciò, prendendola alle spalle, contro l'arbitra travolgendola, probabilmente perché indispettito da un'ammonizione a suo carico.

L'arbitra rimase a terra per poi rialzarsi facendo proseguire la gara fino al fischio finale. Successivamente fu portata in ospedale dove per i traumi subiti ebbe 40 giorni di prognosi. Al di là delle scelte della giustizia sportiva, con la radiazione del giocatore, Benvenuti sporse denuncia per il danno subito. I legali dell'ex giocatore hanno già annunciato ricorso in Appello.

