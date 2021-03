Luna Rossa, che pasticcio: New Zealand vola sul 5-3 nella finale di America's Cup

Può essere stata la giornata decisiva per le sorti dell'America's Cup 2021 quella di oggi, lunedì 15 marzo. Emirates Team New Zealand infatti si è portato sul 5-3 contro Luna Rossa e domani ha la possibilità di chiudere i conti per confermarsi campione.

Il team di casa domina gara 7 nel golfo di Hauraki, di fronte ad Auckland, nonostante una partenza non perfetta. Al primo gate Luna Rossa gira con un vantaggio di 8 secondi, poi però si prende un grande rischio nel concedere agli avversari il lato forte protando a 10 i secondi sulla barca di casa, che però recupera terreno e dopo una serie di sorpassi e controsorpassi ottiene la testa della gara prima del terzo gate, allungando poi fino a chiudere con 58" sull'equipaggio condotto da Max Sirena.

Poi in gara 8 succede di tutto: Luna Rossa infatti butta via una vittoria ormai certa dopo aver accumulato oltre 4' di vantaggio, grazie all'errore commesso da Team New Zealand che, dopo il secondo gate, va in stallo, fermandosi in acqua per un calo improvviso del vento. L'imbarcazione azzurra però va oltre il campo di regata, prendendo due penalità e chiudendo ancora una volta dietro i kiwi, che ora, con un nuovo bis domani mattina, possono chiudere i conti. Luna Rossa deve aggiudicarsi almeno una sfida per allungare il sogno, ma servirà davvero un'impresa.

