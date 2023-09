Italia-Polonia 20-25, 16-20: secondo set, calano gli azzurri e i polacchi allungano

Sta per volgere al termine l'entusiasmante percorso degli azzurri di Ferdinando De Giorgi nei Campionati Europei maschili: stasera infatti alle ore 21 è in programma la finale continentale contro la Polonia di Nikola Grbic. Quello compiuto dalla Nazionale tricolore è stato un entusiasmante viaggio cominciato da Bologna con la gara inaugurale contro il Belgio e proseguito poi nelle città di Perugia, Ancona e Bari. Durante questi ventidue giorni la Nazionale è stata accolta ovunque da cornice di pubblico straordinaria alla quale si sono aggiunti milioni di telespettatori che hanno seguito con passione le gare di Giannelli e compagni. Le due emittenti Rai e Sky, che seguono oramai regolarmente da anni le nazionali di pallavolo, dedicheranno questa sera, in occasione della finale continentale contro la Polonia, un trattamento speciale agli azzurri Campioni d'Europa e del Mondo.