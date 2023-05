di Redazione web

Dopo il successo del tour in tutta Italia, il Find Your Run Tour torna con nuove tappe e nuove attività nei parchi. Si comincia da Rimini, nell’ambito delle iniziative di RiminiWellness Off, il “fuorisalone” del benessere in programma durante RiminiWellness dall’1 al 4 giugno. Brooks ha scelto proprio Rimini, città con una spiccata vocazione al benessere e al divertimento, per lanciare la prima tappa del programma "Find Your Run Tour" che si svolgerà nei parchi e nelle piazze italiani. L'evento è stato inserito all'interno del programma RiminiWellness dove Brooks ha uno stand dedicato e terrà uno speech dedicato al running. Ormai è noto come la corsa generi una forma di benessere psico fisico molto importante nella quotidianità delle persone.

L'evento Find Your Run di Brooks si propone di celebrare la corsa all'evento dedicato al benessere più importante d'Italia.

